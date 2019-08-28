Temelleri yeniden attık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, ekonomik sorunları yeniden yapılandırarak, tasarrufa giderek belirli ölçüde kulübü düzlüğe çıkardıklarını aktardı. Trabzonspor’un rayına oturduğunu ancak önlerinde yapacakları daha çok işin bulunduğunun altını çizen Ağaoğlu, “Tabii ki her şeyin dört dörtlük olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok uzun bir uğraş, yoğun bir çalışma gerektiriyor ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; ileriye dönük taraftarın ve camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor’un yeniden temelleri atıldı. Önümüzde tabii ki çok uzun bir yol var fakat ‘rayına oturdu’ doğru bir söylem. Evet, rayına oturdu ya da denizci tabiriyle rotaya oturdu ama alınacak daha çok yol var tabii” ifadelerini kullandı.

ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ

“Trabzonspor’un bordo-mavi forması her zaman Süper Lig’in zirvesinde yer alan bir formadır. Onun altına düştüğünüz zaman demek ki bir şeyleri yanlış yapmışsınız demektir” diyen Ağaoğlu, “Takımın geçen sezonki yeri beni tatmin etmedi. Kaldığımız yerden başladığımız zaman biraz daha yukarıları hedefliyorsunuz. Tekrar altını çizerek söylüyorum ‘Şampiyon olacağız’ söylemi benim yıllardır söylemekten imtina ettiğim ve telaffuz eden insanlara da şüpheyle baktığım bir söylem çünkü lig başladığı zaman sizinle birlikte 4-5 takım şampiyonluk mücadelesini veriyor. Zirve mücadelesi vereceğiz demek çok daha doğru bir bakış açısıdır. ‘Şampiyon olacağız’ dediğiniz zaman camiayı pek gerçekçi olmayan bir noktaya getiriyorsunuz. Çünkü önünüzde 34 haftalık bir maraton var, yoğun mücadeleler var, çetin takımlar var. Herkes aynı mücadeleyi veriyor. Neyin ne olacağını bu kadar erkenden kestirmeniz zaten mümkün değil” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN MÜCADELE

Başkan Ahmet Ağaoğlu, zirve mücadelesini layıkıyla vermek istediklerini anlatarak, “O mücadeleyi gerektiği gibi verdiğiniz ve o mücadelenin doğrularını yaptığınız takdirde eğer her şey de yerli yerindeyse zaten sezon sonunda hak ettiğiniz yerde olacaksınız. Belki şans yaver gitmiştir, bir basamak üstte bulursunuz kendinizi ya da bu sezon olduğu gibi şanssızlıklar yaşamışsınızdır ama hakkıyla mücadele etmişsinizdir. Burada önemli olan, şampiyonluk söylemi değil o zirve mücadelesinin gereklerini yerine getirmektir. Camiamızın bu şekilde değerlendirmesi daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

FIRTINA'DA ROTASYON



Süper Lig’in 3. haftasında Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç öncesinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında rotasyona gidecek. Üst üste oynanan karşılaşmalar nedeniyle bazı futbolcularda görülen yorgunluğun yanı sıra hafif sakatlıklar nedeniyle yarın oynanacak AEK maçında rotasyona gitmesi beklenen teknik direktör Ünal Karaman, 3-1’in rövanşında kaybetmeyerek İstanbul’a moralli gitmek istiyor. Savunmada Hüseyin Türkmen’in yanında Hosseini’nin yerine Fernandes’e forma vermesi beklenen Karaman, orta alanda Abdulkadir Parmak’ı dinlendirip yerine Doğan Erdoğan’ı oynatacak. Başarılı teknik adamın ayrıca hafif sakatlığı bulunan Abdulkadir Ömür’ün yerine de hücum bölgesinin sağında Yusuf Sarı’yı yer verececeği öğrenildi. Teknik Direktör Karaman’ın Sörloth’u kenarda oturtup Ekuban’ın arkasında Obi Mikel ile maça başlaması bekleniyor.

Sturridge milli aradan sonra

Trabzonspor’un yeni transferi Daniel Sturridge’nin milli aradan sonra oynayabileceği belirtildi. Hafta başında takımla birlikte antrenmanlara başlayan fakat ayrı olarak koşu yapan ünlü futbolcunun, yarınki AEK maçında tribünde olacağı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında ise kadroda yer alabileceği fakat süre almasının beklenmediği öğrenildi.

AEK’nın yeni hocası İlija



UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında perşembe günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan AEK’da sıcak saatler yaşanıyor. İç sahada Trabzonspor’a 3-1 kaybedilen maçın ardından hafta sonu lige de kendi sahasında Xanthi’ye 2-1 kaybederek başlayan Yunan ekibinde sportif direktör Nikolaos Lyberopoulos istifa dilekçesini yönetime sundu. Lyberopoulos’un istifasını kabul eden AEK yönetimi bugün yaptığı açıklamada alt yapı hocası İlija İvic’in göreve getirildiğini açıkladı.

PARMAK'IN SIRRI KARAMAN

Trabzon’un amatör kulüplerinde oynadıktan sonra Trabzonspor altyapısına alınan Abdulkadir Parmak, her geçen sezon üstüne koyarak futbol kariyerini sürdürüyor. 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve Adana Demirspor takımlarında forma giydikten sonra Trabzonspor’a dönen 24 yaşındaki futbolcu, Ünal Karaman’ın takımın başına gelmesiyle birlikte de adeta kendini buldu. Uzun yıllar bordo-mavili formayı giymek için ter döken ve geçtiğimiz sezon yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Abdulkadir, bu sezon da üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Bugüne kadar profesyonel olarak 10’un üzerinde teknik adamla çalışan başarılı orta saha oyuncusu, Ünal Karaman dönemlerinde ise en iyi sezonlarını yaşadı. 2019-2020 sezonunun ikinci haftasında Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada da adeta sahada basmadık yer bırakmayan Parmak, Sosa’nın ardından yüzde 47’lik oranla en çok pas yapan futbolcu olurken, en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak da ön plana çıktı.