Terim ve Albayrak'ın testleri bekleniyor

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sarı kırmızılı kulübün en kritik iki ismi Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in yapılan ilk koronavirüs testleri pozitif çıkmış ve iki isim de hastaneye yatırılmıştı.

Terim'in kızı Buse Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise test sonuçlarını yalanladı ve beklediklerini belirtti;

Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) 29 Mart 2020