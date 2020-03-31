SÜPER LİG

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lira destekte bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF binası

TFF binası

TFF, Milli Dayanışma Kampanyası'na Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz.
  • TFF Yönetim Kurulumuz bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır.
  • 'Biz bize yeteriz' diyor, kronovirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz.
  • Bu vesileyle, büyük fedakârlıklarla ülkemize hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Başakşehir Kulübü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Yönetim kurulu, futbolcular, teknik ekip ve personelin toplamda 2 milyon 14 bin TL ile kampanyaya katılım göstereceği duyuruldu.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Kulübü olarak tam destek veriyoruz.Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için."📢 KAMUOYUNA DUYURU | #BizBizeYeteriz pic.twitter.com/DdCkXzjTUI&mdash; İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar 🏠 (@ibfk2014) 31 Mart 2020 Göztepe'den 1 milyon TLİzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi. Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.Edin Visca'dan ihtiyaç sahiplerine yardım eliKayserispor da katıldıBir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor da kampanyaya destek verdi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da an az yara ile atlatacağız. Biz bize yeteriz diyoruz, 1966’da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz" dedi.Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik olup bu salgını da en az yara ile atlatacağız. #BizBizeYeteriz diyor, 1966&#39;da kurulan şanlı #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katılıyoruz. @KayserisporFK pic.twitter.com/9OeVx1YI5D&mdash; Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) 31 Mart 2020

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