Thunder deplasmanda Spurs'ü devirdi

10:2323/05/2026, Cumartesi
AA
Shai Gilgeous-Alexander, performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 123-108 yenen Oklahoma City Thunder, seride 2-1 öne geçti.

NBA'de Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 123-108 mağlup etti.


Frost Bank Center'da Spurs'e konuk olan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı.


Konuk ekipte Jared McCain 24, Jaylin Williams 18 ve Alex Caruso ise 15 sayı kaydetti.


Spurs'te Victor Wembanyama 26, Devin Vassell 20 ve De'Aaron Fox ise 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.


Serinin dördüncü maçı, 25 Mayıs Pazartesi gecesi aynı salonda oynanacak.




#NBA
#Oklahoma City Thunder
#San Antonio Spurs
