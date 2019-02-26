SÜPER LİG

Tolgay Arslan'dan 'dürüm' açıklaması

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, 3-3 biten derbide Beşiktaş taraftarının kendisine dürüm tepkisi göstermesiyle ilgili olarak, "O maçta ne dürüm yedim ne de başka bir şey" dedi.

Haber Merkezi IHA
Tolgay Arslan, Vodaofne Park'a bu sefer rBeşiktaş'a rakip olarak çıktı.

Tolgay Arslan, Vodaofne Park'a bu sefer rBeşiktaş'a rakip olarak çıktı.

Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

Devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve Beşiktaş taraftarının kendisine bir maçta dürüm yediği iddiasıyla tepki gösterdiği Tolgay Arslan, bu konuyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ligdeki puan durumuna bakarak kıyaslanamayacağını söyleyerek sözlerine başlayan deneyimli futbolcu, "Bugün bunu bir kez daha gördük. İlk yarı çok kötü oynadık, maça çok kötü başladık. İlk yarı bitiminde taraftara bakmıştım ve bunu çevireceğimizi görmüştüm. İkinci yarıda tam olarak kendimize geldik. Bütün takıma teşekkür etmek istiyorum. Benim açımdan çok zor bir maç oldu. Özellikle bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Beni bugüne kadar inanılmaz desteklediler. Beşiktaş taraftarına küçük bir mesaj iletmek istiyorum; o maçta ne dürüm yedim ne de başka bir şey yedim. Bu durum bazı Beşiktaşlıların işine yaradı. Bu konuyla ilgili bugüne kadar hiç konuşmadım ama bu konuyu burada kapatıyorum. Tabii ki bu dönüşten sonra başka bir şeyler de yapabilirdim. Ama dediğim gibi orada ne dürüm ne de başka bir şey vardı" açıklamasını yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar Tolgay Arslan'a 'dürümcü' atkılarıyla tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar Tolgay Arslan'a 'dürümcü' atkılarıyla tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta Tolgay Arslan'a büyük tepki
Vodafone Park'ta Tolgay Arslan'a büyük tepki

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden önce Vodafone Park'ta Tolgay Arslan gerginliği yaşandı. 28 yaşındaki oyuncu Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribüne doğru yumruk şov yapmaya giderken siyah beyazlı taraftarlardan ıslık sesleri yükseldi.Fenerbahçe'ye transferi sonrasında Beşiktaş ile ilgili olumsuz açıklamalar yapan Tolgay Arslan, bu sebeple siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşma öncesindeki yumruk şovuyla da tribünlerde gerginlik yaşanmasına neden oldu.Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar ellerindeki dürümlerle Tolgay Arslan'a göndermede bulundu.Hatırlanacağı üzere Tolgay Arslan'ın Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın devre arasında dürüm yediği ve konuyla ilgili teknik heyetle arasında tartışmanın yaşadığı ve kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.