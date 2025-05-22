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Top Osimhen’de

Top Osimhen’de

Umut Yılmaz
04:0022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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Victor Osimhen
Victor Osimhen

Galatasaray, Victor Osimhen'i iknaya çalışırken, diğer taraftan da bonservisi için kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa devlerinin yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin de peşinde olduğu Nijeryalı forvetin vereceği karara kilitlendi.

Sezonu çift kupayla tamamlamayı garantileyen Galatasaray’da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takımın ilk sırasında Victor Osimhen yer alıyor. Kiralık olarak geldiği Galatasaray’da büyük işlere imza atan Nijeryalı golcünün bonservisinin alınması için yönetim, yabancı fonlar, sponsorlar ve önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini sürdürürken, topu Osimhen’in önüne bıraktı. Transfer konusunda son kararı Nijeryalı oyuncu verecek.


SIRA UZUN RAKİPLER DİŞLİ

Dünyanın en iyi forvetleri arasında yer alan Osimhen için birçok dev kulüp sıraya girdi. 26 yaşındaki oyuncuyla Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG'nin yanı sıra iki Suudi Arabistan ekibinin ilgilendiği biliniyor. Sezon sonu tatile çıkacak olan Nijeryalı yıldız, net kararını verecek. Osimhen’in önceliğinin Avrupa olduğu, Suudi ekiplerine sıcak bakmadığı belirtiliyor.


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