Top Osimhen’de

Sezonu çift kupayla tamamlamayı garantileyen Galatasaray’da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takımın ilk sırasında Victor Osimhen yer alıyor. Kiralık olarak geldiği Galatasaray’da büyük işlere imza atan Nijeryalı golcünün bonservisinin alınması için yönetim, yabancı fonlar, sponsorlar ve önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini sürdürürken, topu Osimhen’in önüne bıraktı. Transfer konusunda son kararı Nijeryalı oyuncu verecek.

Dünyanın en iyi forvetleri arasında yer alan Osimhen için birçok dev kulüp sıraya girdi. 26 yaşındaki oyuncuyla Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG'nin yanı sıra iki Suudi Arabistan ekibinin ilgilendiği biliniyor. Sezon sonu tatile çıkacak olan Nijeryalı yıldız, net kararını verecek. Osimhen’in önceliğinin Avrupa olduğu, Suudi ekiplerine sıcak bakmadığı belirtiliyor.