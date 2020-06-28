Trabzon ağır yaralı

Süper Ligin 29. Haftasında Trabzonspor, kendi evinde konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta deplasmanda Alanya ile berabere kalan, dün de 103 gün sonra döndüğü sahasında Ankaragücü’nü geçemeyen bordo-mavililer şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 3. dakikada öne geçti. Novak’ın taç atışından gelen topu kafa ile Sörloth’un önüne aktardı. Norveçli golcünün vuruşuyla Trabzonspor 1-0 öne geçti. Golden sonra iki takım da orta alanda üstünlük sağlamak için pas yüzdesini arttırmaya çalışırken kale alanında gol üretecek pozisyonlar bulamadı. Orta alanda Sosa ve Ndiaye ile oyun kontrolünü elinde bulunduran Trabzonspor, Guilherme destekli hücum organizasyonlarında önde çoğalamayınca sonuç üretemedi. Ankaragücü ise orta alanda kazanılan toplarda Orgill ve Rodriges ile sonuç üretmeye çalışsa da Trabzonspor savunmasını aşamadılar. İkinci yarıyla birlikte Trabzonspor orta alanda oyun üstünlüğünü ele geçirip, oyun kontrolünü sağlamak için pas yüzdesini arttırmaya çalışırken, Ankaragücü, beraberliği yakalamak için oyunu rakip yarı alanına yıktı. Geçişlerde sıkıntı yaşadığı gibi önde top tutamayan Trabzonspor, rakibi arkaya koşmaya mahkum edemeyince sıkıntı yaşadı. 61. dakikada gelişen Ankaragücü atağında yüksekten elen top Pereria’nın eline çarptı. Penaltıya kullanan Rodrigues skoru belirledi: 1-1.

Çimşir: Avantaj kaybettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada önemli bir avantaj kaybettiklerini söyledi. Beraberliğin ardından oldukça üzgün olan Çimşir, ligin sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Oyunla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Kötü oynadık. Sonucunda da berabere kaldık. Avantaj kaybettik yine. Geride 5 haftamız var. 5 hafta sonra ne olacağını yaşayıp göreceğiz. Son 2 haftada baktığınızda 4 puan kaybettik. Bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sezon sonu ne olduğunu bakıp göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekuban sakatlandı, Sosa döndü

Trabzonspor’da Ekuban maç öncesi sakatlandı. Pandemi sonrası iyi bir başlangıç yapan ve Göztepe ile F.Bahçe maçlarında 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Ganalı oyuncu, son antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. 26 yaşındaki oyuncunun durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak. Trabzonspor’a ikinci şok Abdulkadir Parmak’dan geldi. Sörloth’un golünde asist yapan 24 futbolcu, 40. dakikada sakatlanınca oyuna devam edemedi. Yerini Bilal Başacıkoğlu’na bırakan Abdulkadir’in durumu yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak. Diğer yandan son 3 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Jose Sosa ise Ankaragücü karşısında yeniden formasına kavuştu. Geçen hafta Alanyaspor maçında kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır da karşılaşmaya yetişti.

Pereira, G.Saray maçında yok

Trabzonspor’da dünkü maçın 51. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Joao Pereira cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Sörloth 6 hafta sonra

Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Aleksander Sörloth, 6 haftalık suskunluğunu Ankaragücü karşısında bozdu. Süper Lig’de son olarak 22 Şubat’ta İstanbul’da oynanan ve 2-2 sona eren Beşiktaş maçında goller atan Sörloth, Ankaragücü maçında fileleri havalandırarak bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 20’ye çıkardı.