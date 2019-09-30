Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti

Trabzonspor'un Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi, kentin yerel gazetelerine de yansıdı.
Karadeniz'den Günebakış gazetesi "Diriliş" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş'ı yenerek bitirdiğini kaydetti.
Taka gazetesi, "Her yerde lider" başlığını atıp, kaptan Jose Sosa ve arkadaşlarının Beşiktaş'ı perişan ettiğini yazdı.
Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de, "Fırtına vurdu", Kuzey Ekspres gazetesi de "Akyazı'da Fırtına koptu" başlıklarıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.
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