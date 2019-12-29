SÜPER LİG

Trabzon yerel basınında 'şampiyonluk' sesleri

Bordo-mavili takımın Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından Trabzon yerel basınında şampiyonluk yorumları yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Trabzonspor, ilk yarının son haftasını görkemli bir galibiyetle kapattı.

Trabzonspor, ilk yarının son haftasını görkemli bir galibiyetle kapattı.

Fotoğraf: İnan KALYONCU / Diğer

Süper Lig’de 2019 yılını ve ilk yarıyı 6-2’lik Kayserispor galibiyeti ile kapatıp, 17. hafta itibarıyla 32 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bordo-mavililer, bu sezon, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezona ulaştı.

İlk yarılar baz alındığında; Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda 21, 2017-18 sezonunda 29, 2018-19 sezonunda 29 puanı hanesine yazdırmıştı.

120 maç sonra ligde 6 gol attı

Bu arada, 2019-20 sezonunun ilk yarısının son maçında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor’u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de 120 maç sonra bir maçta 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, 120 maçlık aranın ardından Kayserispor karşısında bir Süper Lig maçında 6 gole ulaşmayı başardı.


Yerel basın: O şampiyonluk 2020’de gelecek

Öte yandan kentteki yerel gazetelerde, ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor’un 6-2 kazandığı Kayserispor mücadelesinin ardından şampiyonluk yorumları yapıldı. Taka gazetesi, “O şampiyonluk 2020’de gelecek”; Sonnokta gazetesi, “Mutlu yıllar Trabzon”, “Bordo-mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi”; Günebakış gazetesi, “Trabzon’dan gol şov”, “Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri’yi farklı mağlup ederek kapattı”; Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına gol oldu yağdı” başlıklarına yer verdi.

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