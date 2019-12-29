Trabzon yerel basınında 'şampiyonluk' sesleri

Süper Lig’de 2019 yılını ve ilk yarıyı 6-2’lik Kayserispor galibiyeti ile kapatıp, 17. hafta itibarıyla 32 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bordo-mavililer, bu sezon, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezona ulaştı.

İlk yarılar baz alındığında; Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda 21, 2017-18 sezonunda 29, 2018-19 sezonunda 29 puanı hanesine yazdırmıştı.

120 maç sonra ligde 6 gol attı

Bu arada, 2019-20 sezonunun ilk yarısının son maçında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor’u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de 120 maç sonra bir maçta 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, 120 maçlık aranın ardından Kayserispor karşısında bir Süper Lig maçında 6 gole ulaşmayı başardı.

Yerel basın: O şampiyonluk 2020’de gelecek

Öte yandan kentteki yerel gazetelerde, ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor’un 6-2 kazandığı Kayserispor mücadelesinin ardından şampiyonluk yorumları yapıldı. Taka gazetesi, “O şampiyonluk 2020’de gelecek”; Sonnokta gazetesi, “Mutlu yıllar Trabzon”, “Bordo-mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi”; Günebakış gazetesi, “Trabzon’dan gol şov”, “Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri’yi farklı mağlup ederek kapattı”; Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına gol oldu yağdı” başlıklarına yer verdi.