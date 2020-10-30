Trabzon'da isyan ettiren sonuç: 3-4

Süper Lig'in 7. haftası harika bir mücadeleyle başladı. Trabzonspor ilk yarısında 5 golün atıldığı ve ikinci yarısında da iki takım adında adeta dünyaların kaçtığı ve 2 golün atıldığı karşılaşmada Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu.
90 dakikaya ise bir penaltının yanında müthiş kurtarışlar yapan Uğurcan Çakır damga vurdu ancak başarılı kaleci 87'de Edgar Ie'nin kendi kalesine gönderdiği topa ve 90+3'te Koita'nın uzaklardan beklenmeyen müthiş şutuna engel olamadı.
Maçtan dakikalar
- 8. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ceza yayı gerisinden Tirpan, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.
- 23. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin pasında, sağ taraftaki Serkan Asan, yerden gelişine bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin sol köşesinden filelerle buluşturdu: 1-1.
- 25. dakikada sol taraftan ceza alanına sokulan Marlon'un şutunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
- 28. dakikada Nwakaeme'nin vuruşunda savunmadan seken top ceza alanı hemen önündeki Kamil Ahmet Çörekçi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
- 31. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı son çizgisi üzerinde Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 2-1.
- 35. dakikada Tirpan'ın ara pasında bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.
- 38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Baker'in uzun pasında rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, plase bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 3-1.
- 41. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza yayı çizgisi yakınına pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.
- Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-2 önde kapadı.
- İkinci yarı
- 55. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
- 56. dakikada soldan ceza alanına giren Hodzic, Serkan Asan ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
- 58. dakikada Aytaç Kara, kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine doğru gelen topu çıkarmayı başardı.
- 63. dakikada Tirpan'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Hodzic'in sert şutunda, top üsten auta gitti.
- 70. dakikada Hodzic'in ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
- 74. dakikada Hadergjonaj'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.
- 79. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Koita, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan tehlikeyi güçlükle uzaklaştırdı.
- 87. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, savunmada Edgar'ın ters vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahelesine karşın top filelerle buluştu: 3-3.
- 90+3. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında, ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Koita, sert ve düzgün vuruşla topu filelere yolladı: 3-4.
- Kasımpaşa, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
Yorum