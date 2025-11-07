Süper Lig’in 12’nci haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Ligde 18’inci kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor’un 6 Alanyaspor’un ise 8 galibiyeti bulunuyor. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Trabzonspor ile Alanyaspor Süper Lig’in 12’nci haftasında yarın yapacakları maçla 21’inci kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, maçın hakemi kim?
Trabzonspor Süper Lig’in 12’nci haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Papara Park Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor
Süper Ligde son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberliği bulunan Trabzonspor sahasında kazanarak hem yenilmezlik serisini hem de zirvedeki yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 18’i Süper Lig 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 8, Alanyaspor’un 8 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.