Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, maçın hakemi kim?

Süper Ligde son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberliği bulunan Trabzonspor sahasında kazanarak hem yenilmezlik serisini hem de zirvedeki yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 18’i Süper Lig 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 8, Alanyaspor’un 8 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.