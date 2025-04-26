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Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde

Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde

Ali Kemal Yazıcı
04:0026/04/2025, Saturday
G: 26/04/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Trabzonspor ile İspanya ekibi arasındaki final mücadelesi aynı statta 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
Trabzonspor ile İspanya ekibi arasındaki final mücadelesi aynı statta 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

Trabzonspor U19 Takımı, İsviçre’de oynanan U19 UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg’u yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bordo- mavili gençler Yiğit Kemal ve Boran’ın müthiş golleriyle destan yazarken, tarihte ilk kez bir Türk takımı finale yükseldi. Trabzonspor pazartesi günü finalde Barcelona ile karşılaşacak.

UEFA Gençlik Ligi yarı final müaçında Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Federasyon yetkilileri ve A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da izlediği ve İsviçre’nin Nyon şehrinde oynanan Dörtlü Final'in ilk mücadelesinde bordo-mavili gençler oyunun genelinde üstün oynayan taraftı. 37. dakikada Salzburg'un penaltı atışında. Lukic topu auta yollayınca ilk yarı golsüz bitti.


GOLLER SONLARDA GELDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Trabzonspor, 73. dakikada öne geçti. Rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Salih’in pasında Yiğit Kemal Turan, ceza sahası dışından müthiş bir şutla temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. 84’te korner sonrası arka direkte oluşan karambolde Mellberg skoru 1-1’e getirdi. 89. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Orta alanda topu kapan Esat, pasında ceza yayının önündeki Boran Başkan'ı buldu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top ağlarla buluştu ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.


FİNALDE RAKİP BARCELONA

Maç sonu takımımız büyük sevinç yaşarken, zafer coşkusunu taraftarlarımızla birlikte kutladı. Horon tepip şarkılar söyleyen taraftarlarımız, tarihte ilk kez bir Türk takımının finale yükselmesinin sevincini doyasıya yaşadı. Trabzon'da da taraftarlar maçı kurulan dev ekrandan takip etti. Trabzonspor’un rakibi ise diğer yarı finalde AZ Alkmaar’ı 1-0 mağlup eden Barcelona oldu.


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