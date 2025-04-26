Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde

UEFA Gençlik Ligi yarı final müaçında Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Federasyon yetkilileri ve A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da izlediği ve İsviçre’nin Nyon şehrinde oynanan Dörtlü Final'in ilk mücadelesinde bordo-mavili gençler oyunun genelinde üstün oynayan taraftı. 37. dakikada Salzburg'un penaltı atışında. Lukic topu auta yollayınca ilk yarı golsüz bitti.

İkinci yarıda baskısını artıran Trabzonspor, 73. dakikada öne geçti. Rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Salih’in pasında Yiğit Kemal Turan, ceza sahası dışından müthiş bir şutla temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. 84’te korner sonrası arka direkte oluşan karambolde Mellberg skoru 1-1’e getirdi. 89. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Orta alanda topu kapan Esat, pasında ceza yayının önündeki Boran Başkan'ı buldu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top ağlarla buluştu ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maç sonu takımımız büyük sevinç yaşarken, zafer coşkusunu taraftarlarımızla birlikte kutladı. Horon tepip şarkılar söyleyen taraftarlarımız, tarihte ilk kez bir Türk takımının finale yükselmesinin sevincini doyasıya yaşadı. Trabzon'da da taraftarlar maçı kurulan dev ekrandan takip etti. Trabzonspor’un rakibi ise diğer yarı finalde AZ Alkmaar’ı 1-0 mağlup eden Barcelona oldu.