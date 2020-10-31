Trabzonspor Eddie Newton'u sildi: İdmana alt yapı koordinatörü çıktı

Trabzonspor'da beklenen oldu ve Kasımpaşa maçının kaybedilişi sonrasında Eddie Newton ile yollar ayrıldı. Bordo mavili yönetim İngiliz teknik adamın açıklamalarını resmi sitenin ana başlığından kaldırırken bugünkü idmanda takımın başında sürpriz bir isim yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcular Kasımpaşa mücadelesinin ardından Alt yapı koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile birlikte idmana çıktı.

Öte yandan koronavirüsü atlatan Ganalı futbolcu Ekuban da takımdan ayrı düz koşu yaparak idmanda yer aldı.

Trabzonspor yönetiminin Eddie Newton'un sözleşmesinin hafta başında feshedeceği ve yeni teknik direktörünü de kısa süre içerisinde belirleyeceği aktarıldı.