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Trabzonspor Eddie Newton'u sildi: İdmana alt yapı koordinatörü çıktı

Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton'un Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamalar resmi siteden kaldırıldı ve bugünkü antrenmanda takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Eddie Newton idmanda bir araya gelmişti.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Eddie Newton idmanda bir araya gelmişti.

Trabzonspor'da beklenen oldu ve Kasımpaşa maçının kaybedilişi sonrasında Eddie Newton ile yollar ayrıldı. Bordo mavili yönetim İngiliz teknik adamın açıklamalarını resmi sitenin ana başlığından kaldırırken bugünkü idmanda takımın başında sürpriz bir isim yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcular Kasımpaşa mücadelesinin ardından Alt yapı koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile birlikte idmana çıktı.

Öte yandan koronavirüsü atlatan Ganalı futbolcu Ekuban da takımdan ayrı düz koşu yaparak idmanda yer aldı.

Trabzonspor yönetiminin Eddie Newton'un sözleşmesinin hafta başında feshedeceği ve yeni teknik direktörünü de kısa süre içerisinde belirleyeceği aktarıldı.

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