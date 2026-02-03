Trabzonspor-Fethiyespor

Yeni Şafak
16:533/02/2026, Salı
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında Fethiyespor'u konuk edecek. Papara Park'ta bugün oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.


Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenilen, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sıraya yerleşen bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.


Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.


Muhtemel 11'ler

Trabzonspor:
Onuralp, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Okay, Oulai, Bouchouari, Augusto, Mustafa, Umut.
Fethiyespor:
Nurullah, Berat, Oğuz, Şahan, Berkay, Ali, Cihan, İrfan, Samet, Melih, Muhammet.






