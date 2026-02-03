Trabzonspor-Fethiyespor

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında Fethiyespor'u konuk edecek. Papara Park'ta bugün oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenilen, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sıraya yerleşen bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.