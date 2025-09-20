Yeni Şafak
Trabzonspor - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

16:0620/09/2025, Cumartesi
Papara Park maça hazır.
Papara Park maça hazır.

Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.


Bordo-mavililerde cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari takımlarını yalnız bırakacak.


TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Tim Jabol, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.
Gaziantep FK:
Burak, Perez, Tayyip, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
