Trabzonspor - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Bordo-mavililerde cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari takımlarını yalnız bırakacak.