Akyazı'da kazanan yok: Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK (ÖZET)

21:5820/09/2025, Cumartesi
Karşılaşmadan kare.
Trabzonspor, Süper Lig 6. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin golünü 70. dakikada Onuachu atarken, Gaziantep FK'nın golü 39. dakikada Rodrigues'ten geldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Karşılaşmada perdeyi açan golü Gaziantep FK adına 39. dakikada Kevin Rodrigues atarken, skoru belirleyen golü 70. dakikada Paul Onuachu kaydetti.


Karadeniz ekibinin Paul Onuachu ile bulduğu golün asistini kaleci Andre Onana yaptı.


Bu sonucun ardından bordo-mavililer, puanını 11'e yükseltirken 5. sıraya geriledi. Gaziantep FK, 10 puanla 6. sırada yer aldı.


Trabzonspor, ligin 7. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.


TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor:
Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Ozan, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu
Gaziantep FK:
Mustafa, Perez, Ndiaye, Melih, Kozlowksi, Abena, Sorescu, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Rodrigues

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Mustafa Burak yatarak topun sahibi oldu.


36. dakikada Batagov'un pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


39. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayının hemen gerisinden Rodrigues'in gelişine yerden sert vuruşunda, top kaleci Onana'nın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1

45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

İKİNCİ YARI

70' Trabzonspor takımı, kaleci Andre Onana'nın gönderdiği uzun topta Paul Onuachu ile eşitliği sağladı: 1-1.


TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Trabzonspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
