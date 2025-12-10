Trabzonspor ile Beşiktaş'ın vicdanlı duruşu yüreklere dokundu: Emekli vatandaş maaşından Gazze’ye bağış yaptı

Trabzonspor ve Beşiktaş’ın, Gazze hassasiyeti nedeniyle İsrail destekçisi Coca-Cola’nın sponsorluk teklifini reddetmesi büyük takdir topladı. Bursa İznik’ten Hüseyin Yıldızer isimli bir vatandaş, iki kulübün bu duruşundan etkilenerek emekli maaşından Gazze’ye bağış yaptı. Bağış makbuzunda "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın hayrına" notu yer aldı.
Trabzonspor ve Beşiktaş’ın Coca-Cola ile sponsorluk anlaşmasını kabul etmeyerek boykot etmesi, Türkiye’nin birçok yerinde takdir topladı. Konuyla ilgili sosyal medyada binlerce mesaj paylaşılırken, iki kulübün Gazze konusundaki hassasiyeti özellikle vurgulandı.
Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Hüseyin Yıldızer isimli bir vatandaş da bu duruştan etkilenerek Gazze için anlamlı bir adım attı. Yıldızer, emekli maaşından İnsan Vakfı üzerinden Gazze’ye bağış gönderdi. Biner liralık iki makbuz üzerinde, "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın hayrına" notunun yazıldığı görüldü.