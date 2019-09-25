Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu

2010-11 sezonuna ilişkin hak talebinde bulunan ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti 2010-2011 futbol sezonunda yaşanan şike sürecinde haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuran Trabzonspor'a red geldi.CAS'tan yapılan açıklamada; "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı. CAS elimizi güçlendirdiTrabzonspor: CAS'ın verdiği karara göre şike yapılmıştır

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, son başvuru tarihi olan 27 Eylül’den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek, “İsviçre Federal Mahkemesi’ne gerekli harçları yatırarak başvurumuzu yaptık. Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. Hukuken bunun doğru olmadığını biliyor ve inanıyoruz. Onun için İsviçre Federal Mahkemesi’nden alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz” dedi.

"Beşiktaş maçıyla güven tazelemek istiyoruz"

Önder Bülbüloğlu, takımın ligde aldığı sonuçlarla ve pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise “Geçen yılki kadroyu koruduk, üzerine de takviyeler yaptık. Maalesef çok önemli sakatlıklarımız oldu. İnşallah toparlarız. Oynadığımız futbol zaten sinyalleri veriyordu. Maalesef iyi oynayamadık. Ünal hoca kendisini ispatlamış. Trabzonspor konusunda Ünal hocaya diyecek hiçbir şeyim yok. Biraz zaman lazım. Eksikler giderilince inşallah takım geçen yılki oyununu ortaya koyacaktır. Önümüzde Beşiktaş maçımız var. İki takım da aslında bu derbiye moralsiz çıkacak. Biz de evimizdeki maçı kazanıp hem moralleri düzeltmek, hem de güven tazelemek, takıma güven kazandırmak istiyoruz. Bu maçlarda Trabzonspor’un farklı oynadığı kesin. Bunun için geçmişi unutalım, bu maça odaklanalım. İnşallah bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.