Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama: '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur'

15/09/2025, الإثنين
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamalarına destek verdi. Doğan, '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Fakat karşılaşmaya maçın hakemi Ozan Ergün'ün kararları damga vurdu. Maçın oynandı sırada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç sosyal medya hesabından "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" paylaşımında bulundu.


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamalarına destek verdi. Doğan şu ifadeleri kullandı:


"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.

Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla’, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!


Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.


FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.

FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.

FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.


3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!


Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.


2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur!


Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."

