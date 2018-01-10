Trabzonspor Novak'la anlaştı

Trabzonspor, Boca Joniors'a imza atan Emmanuel Mas'ın yerini Çek oyuncu Filip Novak ile dolduruyor.

Bordo mavililer; Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Midtjylland'da forma giyen Çek oyuncu Novak için 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Sol bekin yanı sıra stoperde de görev alabilen Novak'ın transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.





Filip Novak'ın oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;