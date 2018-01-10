SÜPER LİG

Trabzonspor Novak'la anlaştı

Mas'ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek transferine hız veren Trabzonspor'un Çek oyuncu Novak ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Novak bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol attı.

Novak bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol attı.

Trabzonspor, Boca Joniors'a imza atan Emmanuel Mas'ın yerini Çek oyuncu Filip Novak ile dolduruyor.

Bordo mavililer; Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

  • Trabzonspor, Midtjylland'da forma giyen Çek oyuncu Novak için 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Sol bekin yanı sıra stoperde de görev alabilen Novak'ın transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.


Filip Novak'ın oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;

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