SÜPER LİG

Trabzonspor siftah yaptı

Süper Lig’e Beşiktaş yenilgisi ve Denizlispor beraberliğiyle başlayan Trabzonspor, yeni sezonun ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor’u yenerek aldı. Bordo-mavili takıma 3 puanı getiren golleri ilk yarıda Afobe (2) ve Nwakaeme kaydetti.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor

Trabzonspor

Süper Lig’e Beşiktaş yenilgisi ve ardından Denizlispor beraberliğiyle başlayan Trabzonspor, 3. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek 3 puanla tanıştı. Bordo-mavililerin gollereni Afobe (2) ve Nwakaeme attı, konuk ekibin sayısını penaltıdan Adem Büyük’den geldi. İki takım da maça açık futbolu tercih ederek başladı. 24. dakikada Baker’ın soldan kullandığı kornerde, Hüseyin’in arka direğe aşırttığı topu Afobe kafayla filelere göndererek Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 33’de Serkan Asan’ın sağdan ortasında Baker’ın pasında Afobe yakın mesafeden düzgün vuruşla skoru 2-0 yaptı. 40’da Yeni Malatyaspor’un Adem ile kazandığı golü önce veren Hakem Özgür Yankaya, VAR’a gittikten sonra ofsaytı tespit etti ve golü geçerli saymadı. 45+3’de Baker’ın sağdan pasında Flavio, topu Nwakaeme’ye aktardı. Rakiplerinden sıyrılan Nijeryalı oyuncu yerden vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıya tempolu başlayan Trabzonspor, oyunu önde oynamaya çalışan rakibi karşısında 48. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Nwakaeme, kaleciden sıyrıldıktan sonra boş kaleye gönderdiği bu topu Hadebe çizgi önünde çıkarttı. 76’da Hüseyin’in, Adem Büyük’e müdahalesini hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Adem skoru 3-1 yaptı.

Transfer bu hafta bitecek

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, pazartesi ve salı gününe kadar transfer çalışmalarını sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyledi. Biraz sabredilirse takımın yavaş yavaş istedikleri seviyeye çıkacağını belirten Alp, transfer çalışmaları hakkında ise “Pazartesi, salı gününe kadar transferleri bitirmek istiyoruz. İnşallah sonuçlandırırız. Trondsen’in sözleşmesini dondurma planımız var. Çünkü bu sene gelmesi çok zor. Guilherme’ye takım bulmasını söyledik ve izin verdik. Hosseini ile ilgili bir tasarrufumuz yok, gelen teklif de yok” dedi.

Doğru yoldayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, maçın ardından yaptığı açıklamada “Doğru yoldayız” dedi. Takımın genel performansından memnun olduğunu belirten İngiliz teknik adam, “Özellikle ilk yarı gerçekten iyiydik. İkinci yarıda oyunun sonuna doğru performansımız düştü. Oyuna sonradan dahil olanlar da enerji kattı. Takımın genel performansından çok mutlu olduğumu söyleyebilirim” dedi. Yeni taktiğe alışma periyodu olduğunu vurgulayan Newton, “Oyuncuların, her geçen hafta sistemi daha iyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Onlardan istediğimiz geçen sezondan farklı bir sistem. Alışmak kolay değil ama her hafta daha iyiye gidiyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Yeni arkadaşlarımızın da katılımıyla daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

Benim işim gol atmak

Trabzonspor’un 2 golünü atan yeni transfer Benik Afobe, kalitesini göstermek istediğini söyledi. Yeni Malatyaspor karşısında tek amaçlarının kazanmak olduğunu belirten İngiliz oyuncu, “Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu'dan Vitor Hugo itirafı: Reddettik
Ahmet Ağaoğlu'dan Vitor Hugo itirafı: Reddettik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, transfer gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu aynı zamanda takımın genel durumu hakkında da konuşurken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tartıştıklarını da söyledi."Elneny ile igilenmedik"Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Elneny'nin hiçbir zaman gündemlerine gelmediğini belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor, bütçesinin yarısını bir oyuncuya harcayamaz. Elneny gündemimize gelmedi. Gelseydi de zaman kaybı olurdu. Kombine ve maç gelirlerimiz sıfır. Bu sene içinde bulunduğumuz durum ürün satışlarına da olumsuz yansıdı" ifadelerini kullandı."Talisca gelse, kulüp batardı"Talisca hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Talisca günlerce yazıldı ama alsaydık kulüp batmıştı. Bu kulübün en büyük sıkıntısı hesap yapılmadan ve harcama yapana hesap sorulmadan ortaya çıkan mali tablodur" dedi.Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşma sağladı: Bonservis bedeli belli oldu"Vitor Hugo'yu reddettik"Trabzonspor'a geleceği iddia edilen Vitor Hugo hakkında konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Vitor Hugo izleme komitesinin izlediği, teknik ekibin onayladığı ama Ertuğrul Doğan’ın 'Biz bu paraları ödeyemeyiz' diye reddettiği bir oyuncu. Hugo’nun Trabzonspor’a toplam maliyeti 10 Milyon euro olacaktı. Şuanda gündemde yok" dedi."Ali Koç ile tartıştık"Yeniden yapılandırma konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tartıştıklarını belirten Ağaoğlu, "Ali Koç ile yeniden yapılandırma konusunda bir tartışmamız oldu. Yeniden yapılandırma ihlal edildiği zaman kulüp başkanı sorumludur. Ali Koç 'Bunu neden imzaladın' diyor. Biz de bunun ödenebilir borç olduğunu söyledik. Mali tablolarla ilgili verdiğimiz sözün büyük bölümünü tuttuk" ifadelerini kullandı.Leicester City Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

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