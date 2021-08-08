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Trabzonspor Alexander Sörloth'un alternatifini Türkiye'ye getiriyor

Trabzonspor, yeni sezonun başlamasına 1 hafta kala yeni forvetini getiriyor. Bordo mavili ekip, Alexander Sörloth transferinde istediği sonucu alamayınca listedeki diğer isim olan Andreas Cornelius ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor transfer haberleri: Alexander Sörloth olmadı Andreas Cornelius geliyor
Andreas Cornelius, son olarak İtalya Serie A'da Parma takımının formasını giymişti.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth transferi gerçekleşmedi. Bordo mavili ekibin birinci transfer hedefi olan Norveçli yıldızı kulübü Leipzig bırakmayınca listedeki diğer isim olan Andreas Cornelius ile anlaşıldı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre Trabzonspor, oyuncunun kulübü Parma ile anlaşırken futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiğini açıkladı.

Cornelius, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Danimarka'nın mevcut kadrosunda bulunuyordu. İsmi birçok kez Türk takımlarıyla anılan oyuncunun Süper Lig başlamadan Trabzonspor kadrosuna katılması bekleniyor.

Trabzonspor Cornelius için kaç para ödeyecek?

  • Danimarkalı forvet Cornelius'un Trabzonspor'a maliyetini İtalyanlar açıkladı. Football Italia'a göre 28 yaşındaki golcü için 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bu rakamın yüzde 10'u oyuncunun eski kulübü Atalanta'ya verilecek. Bununla birlikte futbolcunun ise yıllık kontrat karşılığında 2 milyon euro alması bekleniyor.

Cornelius yanlış hesaplamadan dolayı Galatasaray'a transfer olamamıştı

  • Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde sarı kırmızılılara transfer olacağı konuşulan Cornelius, o süreçte yapılan yanlış FFP hesaplaması yüzünden İstanbul'a gelememişti. Galatasaray'ın kapısından dönen futbolcu, o transfer döneminde Fransa'nın Bordeaux takımına imza atmıştı.
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