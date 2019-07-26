SÜPER LİG

Trabzonspor'a 2 yıldız golcü birden: Geri sayım başladı

Golcü için girişimlerde bulunan Trabzonspor'un Sturridge ve Adebayor transferlerinde imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adebayor ile Sturridge

Adebayor ile Sturridge

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, iki yıldız isimle prensip anlaşmasına vardı.

Roma'nın Çek futbolcusu Patrik Schick için girişimlerde bulunan bordo-mavili yönetim, İtalyan ekibini ikna edemeyince rotayı 29 yaşındaki İngiliz futbolcu Sturridge'e çevirdi.

Liverpool'la sözleşmesi sona eren Sturridge ile menajerler aracılığıyla tatilini yaptığı Boston'da bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ifade edilirken, yapılacak son bir görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

  • Trabzonspor'un Başakşehir'den ayrılan Adebayor'la da el sıkıştığı ancak bu transfer için Sturridge'in durumunun netleşmesinin beklendiği aktarıldı.


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