SÜPER LİG

Trabzonspor'a iki Brezilyalı geliyor

Trabzonspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ve Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı kadrosuna katıyor.

Haber Merkezi DHA
Guilherme Yeni Malatyaspor'da dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Guilherme Yeni Malatyaspor'da dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Fotoğraf: Erçin Top

Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile prensip anlaşmasına varırken defans hattını Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias ile güçlendiriyor.

Guilherme, sabah saatlerinde Trabzon'a gelirken, Messias'ın da bugün Trabzon'a geleceği öğrenildi. İki Brezilyalı oyuncunun da sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atarak bordo mavili takımın akşam antrenmanına katılması bekleniyor.

Bordo mavili takım bonservisi İtalya'nın Benevento kulübünde olan Guilherme ve Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı 6 aylığına kiralayacak. Trabzonspor iki oyuncunun da opsiyon hakkının elinde tutarak sezonun sonunda futbolcuların göstereceği performansa göre transferlerini gerçekleştirecek.

  • Guilherme, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Brezilya Serie A'da toplam 245 maça çıkan Messias 14 gollük performans gösterdi ve 4 de asist yaptı.

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