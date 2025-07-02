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Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

21:142/07/2025, Çarşamba
AA
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Antrenman öncesi kare.
Antrenman öncesi kare.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.


Açıklamada, oyuncuların dinamik ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptığı kaydedildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.






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