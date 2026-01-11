Trabzonspor'da kupa mesaisi sürüyor

Anthony Nwakaeme de idmanda yer aldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım hazırlıklarına yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#İstanbulspor