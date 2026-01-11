Yeni Şafak
Trabzonspor'un genç yıldızı gözyaşlarına boğuldu: Arkadaşları güçlükle teselli etti

Trabzonspor'un genç yıldızı gözyaşlarına boğuldu: Arkadaşları güçlükle teselli etti

09:5011/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Fildişi Sahili, Mısır'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maça ilk 11'de başlayan ve performansıyla alkış toplayan Trabzonsporlu Oulai, bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Mısır, Fildişi Sahili'ni 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.


Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.


Karşılaşmanın 4. dakikasında Omar Marmoush'un golüyle 1-0 öne geçen Mısır, 32. dakikada Rami Rabia ile farkı 2'ye çıkardı.


Fildişi Sahili, Ahmed Fatouh'ın 40. dakikada kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirse de 52. dakikada Muhammed Salah, Mısır'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.


Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başlarken, Rams Başakşehir'den Christopher Operi ise yedekler arasında yer aldı.


89. dakikada yerini Seko Fofana'ya bırakan Oulai, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.


