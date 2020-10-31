Trabzonspor’da kötü gidiş sürüyor 3-1’den 3-4’e

Süper Lig’in 7. Haftasında Trabzonspor, 3-1 öne geçtiği maçta Kasımpaşa’şa 4-3 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Maçta 1-0 geriye düştükten sonra 3-1’lik üstünlüğü eline geçiren bordo-mavililer, ikinci devre geriye çekilirken, biri penaltıdan bir çok kurtarış yapan Uğurcan’a rağmen rakibine 4-3 yenilmekten kurtulamadı. 8. dakikada savunmanın çıkaramadığı topla ceza alanı önünde buluşan Tirpan köşeden ağlara gönderdi: 0-1. Oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, 23. dakikada Nwakaeme’nin ortasında Serkan Asan yerden gelişine bir vuruşla topu kalecinin solundan buluşturdu: 1-1. 31’de Abdulkadir Ömür’ün ara pasında Nwakaeme’nin plase vuruşla durumu 2-1 yaptı. 38’de sol çizgide topla buluşan Nwakaeme, ceza alanına girdi ve çaprazdan plase bir vuruşla Trabzonspor’u 3-1 öne geçirdi. 41’de savunmanın hatasından yararlanan Yusuf Erdoğan skoru 3-2’ye getirdi. İkinci yarıya Trabzonspor, savunma güvenliğini ön planda tutarak başlarken, Kasımpaşa skor üretmek için atak başladı. 55. dakikada Hodzic’in ceza alanına girdiği anda yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Uğurcan, Aytaç’ın penaltı atışını kurtararak hem skoru korudu, hem de takımını oyunda tuttu. 78’de Koita’nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan yine gole izin vermedi. 87. dakikada Hadergjonaj’ın sağdan ortasında Edgar Ie’nin ters vuruşunda top Uğurcan’un müdahelesine rağmen filelere gitti: 3-3. 90+3’de Ahmet Oğuz’un pasında Koita sert bir vuruşla skoru belirledi: 3-4.

Hata yaparsanız cezayı keserler

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, maçtan sonra, “Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik. Bu kadar basit hatalar yaparsanız cezasını çekersiniz” açıklamasını yaptı. İngiliz çalıştırıcı basın toplantısında ise “Her zaman mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim. Eleştirileri normal karşılıyorum. Çünkü herkes çok kızgın, ben de çok kızgınım. Performanslarından memnun olmadığımız arkadaşlar var. Ciddi değişiklikler de yapacağız ”diye konuştu.