SÜPER LİG

Trabzonspor'dan 'Mustafa Akbaş' açıklaması

Trabzonspor'dan 'Mustafa Akbaş' yalanlaması

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Mustafa Akbaş'ın yakın çevresine yaptığı iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM / DHA

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mustafa Akbaş'ın medyada yer alan ve yakın çevresine yaptığı iddia edilen açıklamalara dayandırılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz Mustafa Akbaş'ın ne basın mensuplarına ne de yakın çevresine kesinlikle böyle bir beyanı olmamıştır" denildi.

  • Mustafa Akbaş ile ilgili medyada çıkan haberlerde, bordo-mavili futbolcunun devre arası ya da sezon sonunda takımdan gitmeyi düşündüğüne yönelik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti.

Trabzonspor'a Kucka şoku
Trabzonspor'a Kucka şoku

Eylül ayı itibari ile 25-30 milyon TL ödeme yapması beklenen bordo mavililere Slovak oyuncu Juraj Kucka'dan şok bir haber geldi. 61saat'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcu alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bordo-mavili kulübü FIFA’ya şikayet etti. Slovak oyuncunun uzun süredir maaş alamadığı ifade edilirken, yönetimin oyuncu için ödeme planı çıkaracağı öğrenildi.Bu sezon fazla süre alamadıGeçen sezon başında Milan'dan 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez oyuncularından olan Slovak futbolcu, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı.Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon ilk 6 haftada maçların tamamında ilk 11'de görev yaparak 534 dakika mücadele etmişti.Slovak oyuncu, bu sezon ise sadece ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçta 71 dakika forma giyen Kucka, daha sonra Demir Grup Sivasspor maçında 37, MKE Ankaragücü maçında 6, Galatasaray maçında da 16 dakika oynadı.Kucka, ligin son 2 haftasında, Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor ve 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçında ise kadroda olmasına karşın forma giyemedi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.