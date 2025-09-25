Yeni Şafak
Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç açıklaması

Trabzonspor’dan Mustafa Eskihellaç açıklaması

17:1125/09/2025, Thursday
IHA
Mustafa Eskihellaç (sağda)
Mustafa Eskihellaç (sağda)

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç’ın sağ alt baldırında kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında sahasında Gaziantep FK’yı konuk eden Trabzonspor’da karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık yaşayan Mustafa Eskihellaç’ı sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.


Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Eskihellaç’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 6’ncı haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç’ın, yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

