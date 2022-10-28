Trabzonsporluların beklediği şampiyonluk belgeselinden kötü haber

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon tüm dengeleri altüst ederek yıllardan sonra unutulmaz bir şampiyonluğa ve beraberinde muhteşem bir kutlamaya imza attı. Bordo-mavili kulüp, bu unutulmaz şampiyonluğun belgeselini de Ekim ayında yayınlanacağını belirtmişti. Gelinen son noktada ise yapımcı şirkette yaşanan sorunlardan ötürü taraftarın merakla beklediği şampiyonluk belgeselinin uzun bir süre daha yayınlanamayacağı ileri sürüldü.

Sezon öncesi hazırlık kampı başlarken takımın tesislere ilk girişinden itibaren, antrenman sahaları, soyunma odaları, sosyal tesisler, devre araları ve maç sonlarının kulüp personelleri tarafından tamamen kayda alındığı, yaklaşık 100 saatlik bir görüntünün de bulunduğu bilinmekle beraber, yapımcı firmanın yapması gereken diğer prodüksiyon işlemlerinin ise uzunca bir süre geçmesine rağmen yapılmadığı iddia edildi.

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Şampiyonluk belgeselinde bordo-mavili kulübün kurucularından Nizamettin Algan ve efsane Ali Kemal Denizci'nin de bulunduğu ancak Nizamettin Algan'a çekim yapılırken yaklaşık 40 dakika bozuk mikrofon kullanılması sebebiyle kayıtların kullanılamaz halde olduğu bildirildi. Ali Kemal Denizci'ye yapılan çekiminse, ilgili şirket personellerinin yaklaşımından, Denizci'nin de buna sinirlenip yarıda bırakması sebebiyle tamamlanamadığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada gündem olan bu konu bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekti.