Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan için Lille devreye girdi

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da, oyunculara teklif yağıyor. Bordo-mavili kulüpte bu sezon 15 karşılaşmada süre alan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Lille Ahmetcan Kaplan için devreye girdi

Son dönemlerde ülkemizden yaptığı transferlerle dikkat çeken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan ile yakından ilgileniyor. Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (CSKA'da kiralık) ve Zeki Çelik gibi isimleri bulunduran Fransız temsilcisi, 19 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Burak Yılmaz'ı araya soktular

Ahmetcan Kaplan için transfer çalışmalarına başlayan Lille, Burak Yılmaz'ı bu transferde araya soktu. Yılmaz üzerinden 19 yaşındaki oyuncuyu telefonla aratan Lille'in, kısa süre içerisinde Trabzonspor’a resmi teklif yapması bekleniyor.

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Taraftarın beğenisini topladı

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun sakatlığının ardından formayı kapan ve bu sezon 15 karşılaşmada süre alan Ahmetcan Kaplan, gösterdiği başarılı performansla taraftarların beğenisini topladı. Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte takımdaki forma süresini arttıran 19 yaşındaki oyuncunun, her maç performansını geliştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Ahmetcan'ın gidişatından mutluyuz"

Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ın çok önemli bir potansiyel olduğunu söyledi. Avcı, ''Trabzonspor'a geldiğimde A Takımdaydı ama süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli bir potansiyel olduğunu gördük. Önemli mesafe kat ediyor. Ters ayakla ters tarafta oynamasına rağmen. Gidişatından mutluyuz. Kendini geliştirmeye, yatırım yapmaya devam ediyor. Umarım gelişerek devam eder'' ifadelerini kullandı.

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"Herkese nasip olmaz"

Antalyaspor maçının ardından Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Kaplan, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. 19 yaşında bu duyguları yaşamak çok güzel. Oynayan oynamayan herkesin emeği var. Şanssız bir gol yedik son dakikada sonuçta dostluk kazandı. Herkese nasip olmaz bu duyguları yaşamak. Bana nasip oldu çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Ahmetcan Kaplan'ın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro.

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