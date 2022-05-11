Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninde kombine biletler geçerli olacak

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kazakistan ile transit geçiş belgesi kotası 7,5 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan ile 2 bin olan transit geçiş belgesi kotasının 7,5 kat artırılarak 15 bin adede çıkarılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu.