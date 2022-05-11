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Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninde kombine biletler geçerli olacak

Trabzonspor Kulübü, 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kutlamalar ve kupa töreni etkinliğinde kombine biletlerin geçerli olacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Trabzonsporun kutlama ve kupa töreninde kombine biletler geçerli olacak
Trabzonspor 20211/2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Trabzonspor Kulübü'nden beklenen açıklama geldi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamalarımız ve kupa töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

  • Saat 18.00'den itibaren başlayacak etkinliklerde konserler, horon ve kolbastı şovları da yapılacak.
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