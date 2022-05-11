Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninde kombine biletler geçerli olacak

Trabzonspor Kulübü'nden beklenen açıklama geldi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamalarımız ve kupa töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
- Saat 18.00'den itibaren başlayacak etkinliklerde konserler, horon ve kolbastı şovları da yapılacak.
Bilgilendirme | 14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu’nda gerçekleştireceğimiz Şampiyonluk Kutlamalarımız ve Kupa Töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir.
Bilgilendirme | 14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu’nda gerçekleştireceğimiz Şampiyonluk Kutlamalarımız ve Kupa Töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir.— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 11, 2022