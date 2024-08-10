Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor-Trabzonspor maçı yarın saat 19.15'te oynanacak.
Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadro şu şekilde:
1. Uğurcan Çakır
2. M.Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Pedro Malheiro
5. Borna Barisic
6. Arif Boşluk
7. Eren Elmalı
8. Stefan Savic
9. Stefano Denswil
10. John Lundstram
11. Okay Yokuşlu
12. Ozan Tufan
13. Batista Mendy
14. Enis Bardhi
15. Umut Güneş
16. Mislav Orsic
17. Edin Vişça
18. Cihan Çanak
19. Mahmoud Trezeguet
20. Anthony Nwakaeme
21. Denis Draguş
22. Enis Destan