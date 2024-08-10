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Spor

Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor, sezonu Sivas deplasmanında açacak. Bordo mavili takımın kamp kadrosu belli oldu.

Haber Merkezi
16:34 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor-Trabzonspor maçı yarın saat 19.15'te oynanacak.


Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadro şu şekilde:


1. Uğurcan Çakır

2. M.Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Pedro Malheiro

5. Borna Barisic

6. Arif Boşluk

7. Eren Elmalı

8. Stefan Savic

9. Stefano Denswil

10. John Lundstram

11. Okay Yokuşlu

12. Ozan Tufan

13. Batista Mendy

14. Enis Bardhi

15. Umut Güneş

16. Mislav Orsic

17. Edin Vişça

18. Cihan Çanak

19. Mahmoud Trezeguet

20. Anthony Nwakaeme

21. Denis Draguş

22. Enis Destan


#Trabzonspor
#Sivasspor
#Süper Lig
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