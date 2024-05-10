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Trendyol 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? || TFF 1. Lig play-off maç tarihleri

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu play-off tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig’e yükselen takımlar oldu. 4 takımın oynayacağı play-off maçlarının ardından ise Süper Lig’e yükselecek son takım belli olacak. Peki, Trendyol 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? İşte TFF 1. Lig play-off maç tarihleri…

14:24 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu play-off tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu play-off tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig’de Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Play-Off maçlarının tarihlerini açıkladı. Peki, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de play-off ilk tur maçları 16 Mayıs Perşembe günü, 2. tur maçları ise 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak.

Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final maçı ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek.

TRENDYOL 1. LİG, 2. LİG VE 3. LİG PLAY-OFF TARİHLERİ

Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de play-off tarihleri şu şekilde;

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#TFF 1. Lig
#2. Lig
#3. Lig
#play-off
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