Trendyol 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? || TFF 1. Lig play-off maç tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig’de Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Play-Off maçlarının tarihlerini açıkladı. Peki, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.