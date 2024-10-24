Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor, saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Çaykur Rizespor haftayı BAY geçen takım olacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu…
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak. Ligde 10. hafta aynı zamanda derbiye de sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)