Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Manchester United’ı konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Manchester United maçı öncesi Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Oosterwolde'nin yerine sol bekte Djiku'nun oynaması bekleniyor. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bugünkü maçta forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe’de ManU maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Manchester United maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…