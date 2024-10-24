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Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta?

11:1124/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor, saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Çaykur Rizespor haftayı BAY geçen takım olacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu…

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak. Ligde 10. hafta aynı zamanda derbiye de sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


Fenerbahçe - Manchester United Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Manchester United’ı konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Manchester United maçı öncesi Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Oosterwolde'nin yerine sol bekte Djiku'nun oynaması bekleniyor. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bugünkü maçta forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe’de ManU maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Manchester United maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…




#Trendyol Süper Lig
#Adana Demirspor
#Galatasaray
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