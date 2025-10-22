Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ndidi ve 73. dakikada Abraham kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilfried Ndidi ve 73. dakikada Tammy Abraham attı.
Beşiktaş'ın 85. dakikada Tammy Abraham'ın attığı gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor 11 puanla 9. sırada kaldı. Kara-kartal ise puanını 16 yaptı ve 6. sıraya yükseldi.
Beşiktaş bir sonraki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.
64. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası yayından şutunda top üstten auta çıktı.
73. dakikada Beşiktaş, skoru 2'ye yükseltti. Rashica'nın, uzun pasında Abraham'a aşan topu kaleci Deniz, ceza sahası çizgisinde kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Deniz'in kaçırdığı topu takip eden Abraham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
80. dakikada Bardhi'nin ceza sahası solundan şutunda top sağ direkten az farkla auta çıktı.