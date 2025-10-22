Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor 0-2 Beşiktaş Maç Özeti (VİDEO)

21:5622/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Beşiktaşlı futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ndidi ve 73. dakikada Abraham kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk etti.


Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.


Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilfried Ndidi ve 73. dakikada Tammy Abraham attı.


Beşiktaş'ın 85. dakikada Tammy Abraham'ın attığı gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.


Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor 11 puanla 9. sırada kaldı. Kara-kartal ise puanını 16 yaptı ve 6. sıraya yükseldi.


Beşiktaş bir sonraki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.


TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut.
Beşiktaş:
Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.


20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.


37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.


İKİNCİ YARI

64. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası yayından şutunda top üstten auta çıktı.


73. dakikada Beşiktaş, skoru 2'ye yükseltti. Rashica'nın, uzun pasında Abraham'a aşan topu kaleci Deniz, ceza sahası çizgisinde kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Deniz'in kaçırdığı topu takip eden Abraham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

80. dakikada Bardhi'nin ceza sahası solundan şutunda top sağ direkten az farkla auta çıktı.


TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
