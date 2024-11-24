Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aboubakar 90'da röveşata attı: Hatayspor Konya'dan bir puanı çıkardı | ÖZET

Aboubakar 90'da röveşata attı: Hatayspor Konya'dan bir puanı çıkardı | ÖZET

18:1624/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hatayspor bir puanı 90'da aldı.
Hatayspor bir puanı 90'da aldı.

Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor'un golünü 17. dakikada Jevtovic atarken Hatayspor adına skoru belirleyen golü 90. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. TÜMOSAN Konyaspor - Hatayspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.


Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Karşılaşmada perdeyi açan golü TÜMOSAN Konyaspor adına 17. dakikada Jevtovic attı. Maçın skorunu belirleyen golü 90. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.


Bu sonucun ardından yeşil-beyazlılar, 15 puanla 12. sıraya geriledi. Hatayspor 7 puanla 18. sırada kaldı.


MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI:

17'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı korner atışında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.


22'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Bambgboye'nin şutunu kaleci kornere çeldi.


54'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Aleksic'in şutunu kaleci uzaklaştırdı.


59'uncu dakikada Aleksic'in uzaktan şutu az farkla auta çıktı.


72'nci dakikada Bamgboye'nin ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Aboubakar'ın şutu az farkla auta çıktı.


90'ıncı dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu takip eden Aboubakar'ın röveşatasında top ağlarla buluştu:1-1.


Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.


TÜMOSAN KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

TÜMOSAN Konyaspor - Hatayspor maçının özetini izlemek için

#TÜMOSAN Konyaspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu