Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada perdeyi açan golü TÜMOSAN Konyaspor adına 17. dakikada Jevtovic attı. Maçın skorunu belirleyen golü 90. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.
Bu sonucun ardından yeşil-beyazlılar, 15 puanla 12. sıraya geriledi. Hatayspor 7 puanla 18. sırada kaldı.
17'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı korner atışında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
22'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Bambgboye'nin şutunu kaleci kornere çeldi.
54'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Aleksic'in şutunu kaleci uzaklaştırdı.
59'uncu dakikada Aleksic'in uzaktan şutu az farkla auta çıktı.
72'nci dakikada Bamgboye'nin ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Aboubakar'ın şutu az farkla auta çıktı.
90'ıncı dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu takip eden Aboubakar'ın röveşatasında top ağlarla buluştu:1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.