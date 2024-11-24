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TÜMOSAN Konyaspor-Hatayspor maçında duygulandıran anma

TÜMOSAN Konyaspor-Hatayspor maçında duygulandıran anma

16:5724/11/2024, Pazar
IHA
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Vefat eden öğretmenlerin fotoğrafları ekrana yansıtıldı.
Vefat eden öğretmenlerin fotoğrafları ekrana yansıtıldı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Hatayspor karşılaşması öncesinde depremde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile Hatayspor, Konya’da karşı karşıya geldi.


Müsabaka öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hatay’da depremde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.


Vefat eden öğretmenlerin fotoğrafları ekranlarda gösterildi. Hataysporlu taraftarlar da öğretmenlerin adının yazılı olduğu pankartları tribünde açtı.







#Süper Lig
#Konyaspor
#Hatayspor

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