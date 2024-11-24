TÜMOSAN Konyaspor-Hatayspor maçında duygulandıran anma

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile Hatayspor, Konya’da karşı karşıya geldi.
Müsabaka öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hatay’da depremde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.
Vefat eden öğretmenlerin fotoğrafları ekranlarda gösterildi. Hataysporlu taraftarlar da öğretmenlerin adının yazılı olduğu pankartları tribünde açtı.
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