TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçında iptal edilen golün VAR kayıtları açıklandı

Maçı Ozan Ergün yönetti.
Süper Lig'de erteleme maçında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu oldu. Zorlu mücadelede Beşiktaş'ın iptal edilen golünde VAR kayıtları açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar maçı 2-0 kazanırken karşılaşmada Tammy Abraham'ın attığı ancak daha sonra iptal edilen golde VAR kayıtları açıklandı.
İşte o konuşmalar...
VAR:
Ozan, VAR konuşuyor.
Hakem:
Evet.
VAR:
Golden önce potansiyel elle oynama ve potansiyel gol iptali için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem:
Geliyorum.
VAR:
Önce bunu bunu göstereceğiz.
Hakem:
Tamam. Geldim.
VAR:
Şimdi ilk açıda sana ele temas ettiği anı gösteriyorum ve 22 numaralı oyuncunun dizinden seken top olduğu için kolun açık olduğu için bu tavsiyede bulundum. Bunu izleyip karar senin.
Hakem:
Evet.
Hakem:
Top dizinden sekiyor. Bir devamını da görebilir miyiz gol olana kadar?
VAR:
Tabii ki, tabii ki. Hemen hemen gösterelim.
Hakem:
Tamam, golü iptal ediyorum. Elle başlıyorum. Direkt serbest.
VAR:
Doğrudur.
