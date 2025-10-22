Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR’ı Ümit Öztürk oldu

TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR’ı Ümit Öztürk oldu

12:1922/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Hakem Ümit Öztürk
Hakem Ümit Öztürk

Trendyol Süper Lig’de bugün TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı olacak. Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak, Bahtiyar Birinci ve Bilal Köseoğlu da AVAR’da görev yapacak.


Öte yandan bugün oynanacak diğer erteleme maçı olan Çaykur Rizespor - Başakşehir karşılaşmasını VAR’ı ise Özgür Yankaya oldu.




#TÜMOSAN Konyaspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA DUYURULAR: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 25 Yaş Üstü Araç Teşviki Sahiplerine Sıralı 12 Araç Listesi Açıklandı Mı?