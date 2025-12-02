TÜMOSAN Konyaspor kupada farklı turladı: Gruplara kaldı

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda deplasmanda 2. Lig ekibi Muşspor'u 4-1 yenerek organizasyonda adını grup aşamasına yazdırdı.
Maçın 38. dakikasında Konyaspor öne geçti. Melih Bostan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bardhi, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Bardhi'nin kullandığı serbest atışta Calusic, kafayla topu ağlara yolladı: 0-2.
53. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Bardhi'nin ortasında Melih Bostan, kafayla topu filelere gönderdi.
89. dakikada Muşspor farkı 2'ye indirdi. Okavuçi'nin pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Ersel Aslıyüksek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
90+2'nci dakikada Konyaspor dördüncü golünü buldu. İsmail Esat Buğa'nın pasında Melih Bostan, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.
