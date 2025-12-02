Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor kupada farklı turladı: Gruplara kaldı

TÜMOSAN Konyaspor kupada farklı turladı: Gruplara kaldı

15:562/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
TÜMOSAN Konyasporlu futbolcuların gol sevinci.
TÜMOSAN Konyasporlu futbolcuların gol sevinci.

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda deplasmanda 2. Lig ekibi Muşspor'u 4-1 yenerek organizasyonda adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden Muşspor'u 4-1 yenerek organizasyonda adını grup aşamasına yazdırdı.


Maçın 38. dakikasında Konyaspor öne geçti. Melih Bostan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bardhi, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.


52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Bardhi'nin kullandığı serbest atışta Calusic, kafayla topu ağlara yolladı: 0-2.


53. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Bardhi'nin ortasında Melih Bostan, kafayla topu filelere gönderdi.


89. dakikada Muşspor farkı 2'ye indirdi. Okavuçi'nin pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Ersel Aslıyüksek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.


90+2'nci dakikada Konyaspor dördüncü golünü buldu. İsmail Esat Buğa'nın pasında Melih Bostan, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.


TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR SONUÇLARI

#TÜMOSAN Konyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Muşspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sonuçları ne zaman belli olur? 500 bin sosyal konutları TOKİ başvuru sonuçları kura takvimi