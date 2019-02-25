Türk futbolunda tarihi an: Başkanlar ortak yayın yaptı
Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanları bir araya geldi. Fikret Orman ile Ali Koç'un buluşması, BJKTV ve FBTV'den canlı yayınlandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelerek dostluk mesajları verdi. Orman ve Koç'un buluşmasından öne çıkanlar şöyle;
Ali Koç: Kazanmaya geldik
"Bu bir ilk. Gelecek açısından da umarım örnek teşkil eder. Edebi dost diyorsak böyle olmalı. Şiddet, nefret fayda sağlamıyor. Bugün kazanmaya geldik. Allah'ın izniyle kazanacağız da ama bu bizim saha dışındaki dostluğumuzu etkilememeli. Buradaki canlı yayındaki birlikteliğimiz çok önemli. Sahada rekabet olsun, terimizin son damlasına kadar. Ama saha dışında medeni ortam sağlamalıyız. Spor dışında problemlerimiz zaten benzer"
Fikret Orman: Maçı kazanmak istiyoruz
"Hoş geldiler. Nezaket gösterdiler, teşekkür ediyorum. Bu bir spor müsabakası. Beşiktaş-Fenerbahçe maçları gazozuna da olsa, önemlidir. Takımımızı maça hazırlamaya çalışıyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz, istekliyiz. Hakem hatalarının öne çıkmadığı, güzel futbolla, pozisyonlarla hatırlanan, hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum. Kulüpleri yönetirken rekabetimizi yapabildiğimiz alanlarda yapacağız. Ama bunun bir spor müsabakası olduğu bilincini topluma vermemiz gerekiyor. Bu öneri bir dostumuzdan geldi. Ali Başkan ile konuştuk. O da kabul etti, yapalım dedik.Topun sahada fazla kaldığı, hakem hatalarının sahaya müdahil olmadığı, centilmence bir maç olsun. İlk defa maç yapmıyoruz. Güzel müsabaka olsun. Biz de Ali Bey ile beraber yan yana maçı seyredeceğiz."
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