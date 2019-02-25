Türk futbolunda tarihi an: Başkanlar ortak yayın yaptı

Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelerek dostluk mesajları verdi. Orman ve Koç'un buluşmasından öne çıkanlar şöyle;



Ali Koç: Kazanmaya geldik

"Bu bir ilk. Gelecek açısından da umarım örnek teşkil eder. Edebi dost diyorsak böyle olmalı. Şiddet, nefret fayda sağlamıyor. Bugün kazanmaya geldik. Allah'ın izniyle kazanacağız da ama bu bizim saha dışındaki dostluğumuzu etkilememeli. Buradaki canlı yayındaki birlikteliğimiz çok önemli. Sahada rekabet olsun, terimizin son damlasına kadar. Ama saha dışında medeni ortam sağlamalıyız. Spor dışında problemlerimiz zaten benzer"

Fikret Orman: Maçı kazanmak istiyoruz

"Hoş geldiler. Nezaket gösterdiler, teşekkür ediyorum. Bu bir spor müsabakası. Beşiktaş-Fenerbahçe maçları gazozuna da olsa, önemlidir. Takımımızı maça hazırlamaya çalışıyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz, istekliyiz. Hakem hatalarının öne çıkmadığı, güzel futbolla, pozisyonlarla hatırlanan, hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum. Kulüpleri yönetirken rekabetimizi yapabildiğimiz alanlarda yapacağız. Ama bunun bir spor müsabakası olduğu bilincini topluma vermemiz gerekiyor. Bu öneri bir dostumuzdan geldi. Ali Başkan ile konuştuk. O da kabul etti, yapalım dedik.Topun sahada fazla kaldığı, hakem hatalarının sahaya müdahil olmadığı, centilmence bir maç olsun. İlk defa maç yapmıyoruz. Güzel müsabaka olsun. Biz de Ali Bey ile beraber yan yana maçı seyredeceğiz."

Vodafone Park derbiye hazır Bu akşam saat 21.00'de oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacağı Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü.Öte yandan maç saatinde havanın yağışsız olacağı tahmin ediliyor.İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Vodafone Park'ın zeminindeki son durum.(🖇DHA) pic.twitter.com/GVRL1eZ1T2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Şubat 2019 U21 derbisi ertelendiEfsanelerden Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumuDerbinin VAR'ı belli olduBeşiktaş seri Fenerbahçe çıkış peşinde

U21 derbisi ertelendi 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken derbi, olumsuz hava koşullarının neden olduğu saha şartları sebebiyle ertelendi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki sahada, saat 12.00'de başlaması planlanan mücadelenin, olumsuz şartlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Ligde Beşiktaş'ın 46, Fenerbahçe'nin ise 39 puanı bulunuyor.📣 BİLGİLENDİRME | U21 Takımımızın, Fenerbahçe ile Nevzat Demir Tesisleri'nde oynayacağı karşılaşma olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. #Beşiktaş pic.twitter.com/iwJ1VF2aof— BJK Futbol Akademi (@BJKOzkaynak) 25 Şubat 2019

Efsanelerden Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu Süper Lig'in 23. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi öncesi iki takımın efsane futbolcuları derbiyle ilgili yorumlarda bulundu.Zago, Webo, Holosko, Andre Santos, Amokachi ve Josef de Souza'nın derbiyle ilgili beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şöyle;Zago "Bence Beşiktaş-Fenerbahçe maçları sadece Türkiye'de değil dünya futbolunun en önemli klasik derbileri arasında yer alıyor. Gözüm bu maçta olacak ve her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. Bu karşılaşmada takımıma Fenerbahçe karşısında bol şans diliyor ve tüm Beşiktaşlı taraftarları kucaklayarak, Beşiktaş'ın yeni evinde bir zafer daha kazanmasını istiyorum."Webo "Fenerbahçe'nin güzel taraftarları galibiyetlle mutlu olacaklardır. Size kocaman bir öpücük yolluyorum. En büyük Fenerbahçe."Holosko"İnşallah bu maçı Beşiktaş alacak, 3 puan kazanacak ve haydi Beşiktaş, haydi Beşiktaş taraftarı takıma destek ver. Haydi kartal, Kartal gol gol gol!"Andre Santos"Derbi için düşüncem sen derece net. Her zamanki gibi Fenerbahçe kazanacak. Ben de buradan bir taraftar olarak destekliyorum her zaman ki gibi ama gerçekten inanılma bir derbi bu derbi. İki takımın taraftarına da çok güzel bir bayram yaşatıyor. Geçen sene Boluspor'da oynarken bile Fenerbahçe'yi desteklemek için Fenerbahçe'nin bazı derbi maçlarına gittim. Buradan tüm Fnerbahçe taraftarına çok selam söylüyorum. İiyi şanslar diliyorum. Umarım bir kez daha kazanırız. Haydi Fenerbahçe!"Amokachi"Ben Daniel Amokachi, namı diğer Karaboğa. Bildiğiniz üzere bu Pazartesi sıkı bir Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Kardeşlerim Ayew ve Moses Fenerbahçe adına oynuyor ama üzgünüm çocuklar. Beşiktaş bu maçı kazanacak çünkü biz kartallarız."Josef de Souza"Beşiktaş maçları her zaman muhteşem maçlar oldu. İyi takımları vardı ama derbilerin çoğunu Fenerbahçe kazandı. Umarım bu şekilde devam eder. Fenerbahçe'nin yukarılara tırmanmak için galibiyete çok ihtiyacı var. Taraftara, futbolculara ve yönetime bir derbi galibiyetinden başka hiçbirşey bu kadar güven veremez. Türk halkına Arabistan'dan selamlar."

Derbinin VAR'ı belli oldu Süper Lig’de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.Kritik derbinin VAR hakemi Cüneyt Çakır, AVAR hakemleri ise Tarık Ongun ile Abdülkadir Bitigen oldu.Bülent Yıldırım'ın derbi karnesi



