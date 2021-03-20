Türk futbolunun acı kaybı: Bülent Yavuz vefat etti

71 yaşında vefat eden Bülent Yavuz, Süper Lig'de 8 sezon boyunca 83 maç yönetmişti.

Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından Bülent Yavuz'un vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Faik Çetiner, "Hocamı kaybettik. MHK eski başkanlarından Bülent Yavuz vefat etti. O benim Stadyum programlarının vazgeçilmezi idi. Nur içinde yat sevgili hocam" ifadelerini kullandı.





Hocamı kaybettik. MHK eski başkanlarından Bülent Yavuz vefat etti. O benim Stadyum programlarının vazgeçilmezi idi. Nur içinde yat sevgili hocam. — faikcetiner (@faikcetiner) March 20, 2021

Uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

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Saygı duruşu kararı

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.