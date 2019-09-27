Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor

Türk okçuluğu 1. kademe yardımcı antrenör kursu Okçular Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Mayıs ayında yapılan genel kurul ile göreve başlayan ve hızla çalışmalarını sürdüren Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ilk hakem kursunu tamamladıktan sonra ilk antrenör kurusunu da gerçekleştirdi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından verilen temel eğitimlerin yer aldığı ilk bölüm derslerinin ardından özel antrenman bilgilerinin yer aldığı ikinci bölüm dersleriyle tamamlanan kursun sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesi almaya hak kazandı.