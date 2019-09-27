Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor
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Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde aday hakem yetiştirme kursunu tamamlayan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun kuruluşundan sonra ilk kez İstanbul’da açılan antrenör kursu başarıyla tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
sürdüren Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ilk antrenör kurusunu gerçekleştirdi.

sürdüren Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ilk antrenör kurusunu gerçekleştirdi.

Türk okçuluğu 1. kademe yardımcı antrenör kursu Okçular Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Mayıs ayında yapılan genel kurul ile göreve başlayan ve hızla çalışmalarını sürdüren Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ilk hakem kursunu tamamladıktan sonra ilk antrenör kurusunu da gerçekleştirdi.

  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından verilen temel eğitimlerin yer aldığı ilk bölüm derslerinin ardından özel antrenman bilgilerinin yer aldığı ikinci bölüm dersleriyle tamamlanan kursun sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesi almaya hak kazandı.

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