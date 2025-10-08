Türkiye - Gürcistan maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.