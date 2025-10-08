Yeni Şafak
Türkiye - Gürcistan maçının biletleri satışa çıktı

16:278/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
AA
Türkiye
FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı sahasında Gürcistan ile karşılaşacağı maçın genel bilet satışları başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacağı maçın genel bilet satışları başladı.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.


Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.


Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı alt orta bloklar: 2.500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2.000 lira

Batı alt köşe bloklar: 1.750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1.750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1.500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1.250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1.250 lira

Kuzey alt: 900 lira

Güney alt: 900 lira

Kuzey üst: 900 lira

Güney üst: 900 lira




