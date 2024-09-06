Türkiye - İzlanda maçının hakemi açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda 9 Eylül 2024 Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak.