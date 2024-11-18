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U19 Milli Takımı sahasında İsviçre'ye mağlup

U19 Milli Takımı sahasında İsviçre'ye mağlup

17:5218/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Antalya'da oynanan hazırlık maçında U19 Milli Futbol Takımı, konuk ettiği İsviçre U19 takımına 3-1 mağlup oldu.

U19 Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı İsviçre U19 takımına 3-1 mağlup oldu.


Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 90'ıncı dakikada Hüseyin Ertürk penaltıdan atarken, İsviçre'nin gollerini 16'ncı dakikada Leon Grando, 62'nci dakikada Marouane Calame ve 82'nci dakikada Dorian Derbaci kaydetti.


U-19 Milliler, 15 Kasım Cuma günü İsviçre ile oynanan ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.




#U19 Milli Futbol Takımı
#İsviçre U19
#U19 hazırlık maçı

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