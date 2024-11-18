U19 Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı İsviçre U19 takımına 3-1 mağlup oldu.
Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 90'ıncı dakikada Hüseyin Ertürk penaltıdan atarken, İsviçre'nin gollerini 16'ncı dakikada Leon Grando, 62'nci dakikada Marouane Calame ve 82'nci dakikada Dorian Derbaci kaydetti.
U-19 Milliler, 15 Kasım Cuma günü İsviçre ile oynanan ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.
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