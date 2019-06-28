Tyler Boyd’da sıkıntı peşinat

Temmuz’un ilk haftasında yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş’ta, kadroya yapılacak takviyeler konusundaki çalışmalar sürüyor.

Atiba’ya alternatif arayan Beşiktaş’ın orta saha adayları arasında Malmö takımından Fouad Bachirou da öne çıkan isimlerden biri. Bachirou için Malmö kulübüne kiralık veya bonservisli olarak mali şartları sunan transfer komitesi, İsveç kulübünden gelecek cevabı bekliyor.

29 yaşındaki Komorlarlı oyuncu, saha içerisindeki bitmeyen enerjisiyle ve inatçı oyunuyla dikkat çekiyor. Malmö formasıyl geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan deneyimli oyuncu 1 asist yaptı. 36 yaşındaki Atiba’nın yeni sezonda sıkıntılar yaşyabileceğini düşünen teknik heyet, Dorukhan’ın yanına Bachirou’nun başarılı olacağını düşünüyor.

Geçen sezonu Ankaragücü’nde geçiren Tyler Boyd için Vitoria Guimares ile temaslarını yoğunlaştıran transfer komitesi, 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Guimares kulübünü ikna etse de peşinat konusundaki sıkıntıyı henüz çözemedi.

Portekiz kulübünün paranın önemli bir kısmını peşin istemesini reddeden siyah beyazlılar, bonservis bedelini uzun vadeli taksitler halinde ödemek istiyor. Boyd ile her konuda anlaşan ve oyuncuya 550 ile 650 bin Euro arasında bir rakam verecek transfer komitesi Guimares ile peşinat sıkıntısını çözdüğü takdirde bu transferi sonuçlandıracak.