Üç koldan yerli atağı

Son 3 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, yerli oyuncu arayışlarına hız verildi. Teknik direktör Okan Buruk’un verdiği listeye göre hareket eden yönetimin önümüzdeki günlerde birçok futbolcu için resmi teklifte bulunacağı öğrenildi. Galatasaray'ın yerli adayları listesindeki ilk isim ise Kayserispor’un sağ beki Gökhan Sazdağı bulunuyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncudan prensipte ‘evet’ yanıtı alındığı, bayram sonrası ise resmi teklif için Kayserispor’un kapısının çalınacağı belirtildi.





OZAN İÇİN 4 MİLYON EURO

Galatasaray’ın listesindeki bir diğer isim de eski futbolcusu Ozan Kabak… Almanya Bundesliga’da sezonu küme düşme potasının üzerinde tamamlayan Hoffenheim’da sakatlığı nedeniyle bu sezon süre alamayan 25 yaşınoaki stoperin 7.5 milyon Euro bonservisi bulunuyor. Ozan'ın uzun süredir top oynamaması nedeniyle eli güçlenen sarı-kırmızılı kulübün, 4 milyon Euroluk bir teklif sunacağı bildirildi. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü de masada olacak.





OKAY’DA TAKAS GÜNDEMDE

Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu da teknik direktör Okan Buruk’un gözdeleri arasında. Galatasaray yönetiminin, Milli orta saha oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşme hazırlığında olduğu belirtiliyor. Buruk’un, Okay’ı Lemina ve Torreira’nın alternatifi olarak takımda görmek istediği ve Galatasaray’ın ısrarcı olduğu öğrenildi. Sezonu Roma’da kiralık geçiren ve hazırlık kampına katılması beklenen Victor Nelsson’un Okay’la takasının da düşünüldüğü gelen bilgiler arasında.



